Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (18.11.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (18.11.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (18.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (18.11.2025 - обедна) 18 ноември 2025 13:14 Жълт код за валежи и силен вятър в няколко области на страната Прогноза за времето (18.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (17.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (17.11.2025 - сутрешна) Вятър и над 20 градуса в понеделник Очаква ли ни бяла Коледа? Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Откриха къща-музей на Наим Сюлейманоглу в Момчилград (СНИМКИ) БСП настоява за изплащането на коледни добавки за пенсионерите Преди Никулден: Българската риба изчезва от пазара Бойко Борисов обсъди политиките в сферата на сигурността с държавния министър по европейските въпроси на Германия Силен вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Мащабна полицейска акция във Варна за непълнолетни в казина Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите Ще породи ли Бюджет 2026 още политически сътресения „Черно огледало” в реалния живот: Приложение имитира разговори с починали хора Управляващите искат коледните добавки за следващата година да се уредят чрез закон Работодателите подновиха диалога за фискалната рамка: Представят предложения на Бюджетната комисия Министерството на туризма отчете най-успешния летен сезон след пандемията Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско Северозападна България - на първо място по смъртност на пътя в Европа Инфлацията и „подводните камъни” във финансовата рамка, планирана за догодина Учители в стачна готовност заради неизплатени обезщетения Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи Въвеждат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27% Шофьор без книжка и с 2,18 промила алкохол катастрофира в Добричко и избяга Любомир Стефанов: Решенията за „Лукойл” не се взимат в България, тъй като говорим за глобалния бизнес на рафинерията Мечки навлизат в населени места: Експерти алармират, че популацията им е станала твърде голяма „Еврото - въпроси и отговори”: Как ще се запазят IBAN-ите и ще се избегнат допълнителни такси за двойни сметки Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите Жълт код за валежи и силен вятър в няколко области на страната „Дръжте крадеца”: Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” Държавният бюджет - на обсъждане в парламента Откриха първото зоокафе в България ЕК представи три варианта за финансиране на Украйна до 2027 г. Силен вятър събори дърво и затвори път в Бургаско Караиванов: Бюджетът е направен по обратния път – първо разходите, после са натъкмени приходите Българските младежки делегати в ООН проучват вижданията на младите хора у нас Зимата идва: Какви са опасностите, които дебнат на пътя Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София Д-р Хитрова: В България работим със съвременна апаратура, за да отглеждаме недоносените бебета и да ги изпращаме здрави у дома Новините на NOVA (17.11.2025 - централна) В Световния ден на недоносените деца - медици в болницата в Добрич се срещнаха с пораснали свои пациенти Главният архитект на София настоя за среща с Васил Терзиев „Спаси София“: Държавни институции са присвоили над 1000 паркоместа в столицата Половината мечки в Белица са заспали зимен сън Държавата пое контрола върху четирите дружества на „Лукойл” у нас (ОБЗОР) Отчита се ново драстично разминаване в заплатите между регионите Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България България е успяла да навакса трите години изоставане в реформите в област „Правосъдие“ Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия Спецов: Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани Назначиха нов изпълнителен директор на НАП ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА