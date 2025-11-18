„Вече нямаме специфични претенции като ресторантьорски сектор – проблемите са общи за всички работодатели“, заяви председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов в предаването „Денят на живо“.

По думите му бюджетът, разглеждан в парламентарните комисии, предвижда редица утежнения за бизнеса:

• ново увеличение на минималната работна заплата,

• повишаване на осигуровките с 2 процентни пункта,

• по-висок данък дивидент,

• риск от повторно въвеждане на проблемната система СУПТО.

Той припомни, че миналата година аргументът за връщането на ДДС от 9% на 20% за заведенията е бил, че това ще донесе милиони в бюджета и ще подобри здравеопазването и образованието. „Нищо от това не се случи. Напротив – бизнесът се сви, много хора затвориха, цените се вдигнаха, а услугата пострада“, коментира Алибегов.

СУПТО отново се връща в дневния ред

Според него „под сурдинка“ се прави опит СУПТО отново да бъде въведено през бюджета – въпреки че три пъти е било отменено от съда като противозаконно.

Новите изисквания към касовите системи поставят бизнеса под напрежение

„Софтуерните фирми сами казват, че не могат да реализират такъв достъп до системите. Ако го направят – ще струва двойно. Ние нямаме избор, ако бъде прието“, предупреди той.

Рязък скок на таксите на БАБХ

Още една тревожна промяна за бизнеса е повишаването на таксите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които от 1 декември скачат многократно.

Разрешително за търговски обект, което досега струваше 34 лева, вече ще бъде между 210 и 450 лева, в зависимост от капацитета на обекта.

Министерството на туризма отчете най-успешния летен сезон след пандемията

„Какво получаваме насреща като услуга? Какво се подобрява?“, пита Алибегов.

Еврото

По темата за въвеждането на еврото той заяви, че браншът работи с евро от години и клиентите са свикнали.

Проблемът е в цените, които заради конверсията към 1,95583 стават „накъдрени“: „Менютата изглеждат като стрелбище – всичко е в 5.53, 7.52 и т.н. Ще трябва да връщаме много дребни суми. Надявам се да има достатъчно центове“.

Столичната община – вдигане на такси в най-лошия момент

Алибегов остро критикува решението на Столичния общински съвет да разшири зоните за паркиране и да увеличи таксите.

КЗП се самосезира заради по-скъпото паркиране в София

„Цялата държава убеждава хората, че еврото няма да доведе до поскъпване – и точно тогава Столична община вдига всичко. Как за бизнеса е забранено да закръгля цените, а за общината 1 лев става 1 евро?“, попита той.

Проблемът според него е липсата на нови паркинги. „Паркирането в центъра е ад. Първо построете паркингите, после искайте по-високи такси“, посоич Алибегов.

Готви се обща жалба срещу новите такси

Алибегов съобщи, че няколко НПО, граждански организации и омбудсманът подготвят общо обжалване на наредбата на Столична община за новите такси в съда.

„Нямаме друга опция. Както три пъти ударихме в съда СУПТО, така ще стане и тук“, заяви той.