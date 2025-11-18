Нов доклад, представен в Европейския парламент, поставя под въпрос доколко социалните мрежи могат да повлияят на изборите в България. Анализът събира доказателства за координирани мрежи в TikTok, Facebook, YouTube и Telegram, които според авторите влияят пряко върху политическите процеси у нас.

Според изследването в България действа „стройна, добре организирана, икономически вградена система за алгоритмична манипулация“. Тя включва мрежи от анонимни профили, политически акаунти, фен страници и десетки фалшиви сайтове, които функционират като единна машина за влияние. Съдържание и видеа, създадени в Telegram или в клонирани сайтове, се разпространяват чрез линкове към Facebook, YouTube и TikTok, където достигат едновременно до стотици хиляди потребители. Особено активни в тази схема са популистките и националистичните партии, които използват платформите, за да достигнат до по-активната аудитория.

Данните разкриват координирана работа между официални профили, инфлуенсъри и анонимни канали. Само за шест месеца TikTok е изтрил близо половин милион фалшиви профили в България, много от които с огромна аудитория.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола предупреди, че нарастващото ниво на координирани манипулации представлява „сериозна заплаха“ за демокрацията. По думите ѝ ЕП вече работи по механизми за защита на електоралната почтеност и за контрол върху цифровите платформи.

Експертите посочват, че България остава особено уязвима заради честите предсрочни избори и силно фрагментираната онлайн среда. Като предупредителен пример се дава Румъния, където подобни мрежи са оказали значимо влияние, преди да бъдат разкрити.