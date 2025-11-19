Върховният съд на Бразилия осъди деветима - осем военни офицери и агент на федералната полиция, за заговор за убийството на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и други висши представители на властта. Делото е свързано с процеса, по който държавният глава Жаир Болсонаро (2019 г. – 2022 г.) бе осъден на 27 години затвор.

Първи състав на Върховния съд единодушно призна девет от десетимата обвиняеми за виновни, налагайки присъди от една до 24 години затвор. Съдиите гласуваха единодушно за оправдаване на генерал Естевам Гаспар де Оливейра поради недостатъчно доказателства, представени от прокуратурата.

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат

Решението е пряко свързано с осъдителната присъда на Болсонаро, произнесена на 11 септември, който беше признат за виновен в заговор за блокиране на встъпването в длъжност на Лула да Силва след изборите през 2022 г.

Според разследващи от Федералната полиция осъдената група е планирала да убие Да Силва, вицепрезидента Жералдо Алкмин и съдията от Върховния съд Алишандри де Мораес, който е наблюдавал изборния процес по това време.

„Няма никакво съмнение относно вината на подсъдимите“, каза съдия Флавио Дино. Той отбеляза, че разследващите са иззели огромно количество документи, описващи подробно заговора.

Редактор: Цветина Петкова