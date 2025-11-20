Днес бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влязоха за разглеждане в пленарната зала на първо четене.

Припомняме, че именно параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В текстовете е записано, че минималната работна заплата се вдига на 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Най-критикуваната мярка е вдигането на пенсионната вноска с два процентни пункта. Бизнесът категорично отхвърли параметрите и ги определи като неадекватни.

В същото време в бюджета на Здравната каса са предвидени 260 милиона евро за заплати на специализантите по медицина. Все още не ясно по какъв механизъм обаче те ще бъдат разпределени.

► Политическите коментари

Предложихме коледните добавки да са 120 лева за пенсионерите на прага на бедност. Какво ще се случи - ще реши правителството. Ще се събере Съветът за съвместно управление и след като партньорите изложат предложенията си, ще имаме общо решение. Бюджетът има възможност да осигури парите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

По думите му бюджетът е щедър и предвижда увеличения на средствата за всички. "Антикорупционната комисия няма да похарчи отпуснатите пари за възнаграждения, за нея най-малко се тревожа. Над 1,2 млрд. лева повече сме предвидили за пенсионерите. Тези пари се събират от осигурителни вноски. Така работи системата, длъжни сме да продължим тази практика", посочи той.

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подкрепи предложението на ГЕРБ коледните добавки да са в размер на 120 лева.

Той благодари за подкрепата на Борисов по темата със закриването на авиоотряда, предложено от "ДПС-Ново начало". "Парите ще отидат за хеликоптерите за гасене. Браво", каза той.

Пеевски смята, че Румен Радев не е разбрал решението на КС за предложението му за провеждане на референдум за еврото. "Той може да види само една мишена и от януари да пада надолу", коментира лидерът на "ДПС-Ново начало".

► Протест преди заседанието

Междувременно преди заседанието „Продължаваме Промяната“ инсталира гигантско прасе-касичка в пространството пред площад „Независимост“. Според лидера на партията причината е проектобюджета за 2026 г.

„Това е символ и предупреждение какво е Бюджет 2026 - една голяма касичка за властта, която всеки от нас ще напълни с по 600 лева от осигуровки. Готвят се да вземат пари от всеки гражданин през данъчни осигуровки, данък дивидент и всички други безобразия в бюджета за догодина. Не защото пенсионната система има нужда, а за да има правителството едни пари да си харчи“, заяви председателят на ПП Асен Василев.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Според Кирил Петков така изглежда реалността в България и хората не бива да си затварят очите. "Надявам се много хора да дойдат да подкрепим Благо Коцев и Барбутов, не бива да сме държавата на прасето касичка, а на свободните хора", смята той.

