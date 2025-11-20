Снимка: iStock
-
В Мюнхен представят първите бойни танкове "Леопард 2A8"
-
Лувърът ще инсталира още 100 външни камери до края на 2026 г.
-
25 загинали и близо 92 ранени при руски среднощни атаки по Украйна
-
Кая Калас: Атаката срещу полска железопътна линия показва риск за инфраструктурата на ЕС
-
Полша задържа няколко души за саботажите на жп линиите
-
„Виждаме ви, знаем какво правите”: Великобритания с остро предупреждение към Русия
Делегация от САЩ, начело с министъра на Сухопътните сили, е в украинската столица
Украинският президент Володимир Зеленски на среща днес в Киев с представители на високопоставени служители на Пентагона и американската армия.
Делегация от Съединените щати, начело с министъра на армията и сухопътните сили, е в украинската столица на „мисия за установяване на фактите“, съобщи американското посолство в Киев.
Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи свои територии на Русия и да намали армията си
Зеленски беше на посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна.
Украинският държавен глава посочи, че само Съединените щати и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат най-накрая войната.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни