Украинският президент Володимир Зеленски на среща днес в Киев с представители на високопоставени служители на Пентагона и американската армия.

Делегация от Съединените щати, начело с министъра на армията и сухопътните сили, е в украинската столица на „мисия за установяване на фактите“, съобщи американското посолство в Киев.

Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи свои територии на Русия и да намали армията си

Зеленски беше на посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна.

Украинският държавен глава посочи, че само Съединените щати и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат най-накрая войната.

