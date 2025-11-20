Вълна от недоволство заля столицата заради новите цени за синя и зелена зона, които трябва да влязат в сила от 5 януари следващата година. Днес в София са планирани протести, като граждани възнамеряват да изразят позицията си срещу измененията в наредбата за паркиране.

Първото блокиране е насрочено за 15:00 часа на кръстовището пред УНСС в "Студентски град", а от 16:30 часа демонстранти ще се съберат и пред сградата на Столичната община.

„Причините за нашето недоволство са, че в момента се предлага проект, от който жителите нямат нужда. Това е продукт, който не носи нищо, а в същото време събира пари от хората“, заяви Мариян Ташев, стоящ в основата на простестните действия. По думите му липсва каквото и да е проучване – нито социално, нито за броя на реално необходимите паркоместа, нито за това как новите зони ще се отразят на пенсионери и семейства с ниски доходи.

Административни служители излизат на протести

Протестите няма да се ограничат само в днешния ден. В събота от 12:00 часа е планирано блокиране на моста „Чавдар“ в столичния квартал "Суха река", а в неделя от 13:00 часа – ново събиране пред Столичната община за хората, които не могат да присъстват в работен ден.

Ташев посочи, че среща както широка обществена подкрепа, така и критики, но настоя, че гражданите трябва да заявят позицията си. Той постави под съмнение легитимността на проведените онлайн анкети, на които местната власт се позовава. „Ако една анкета може да легитимира избора на хората, тогава нека да спестим 150 милиона от местни избори и да избираме кметове с анкета“, коментира той.

Екипът ни потърси и Столичната община за позиция във връзка с протестите и новите цени за паркиране, но оттам отказаха участие и коментар.

