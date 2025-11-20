Кметът на София Васил Терзиев представи годишния отчет на Столична община (СО) за 2025 година през втората година от мандата си. Постигнатите от СО резултати през изминалите 2 години са плод на колективни усилия на моя екип, на районните кметове и на общинските съветници. Вижда се, че въпреки предизвикателствата, е свършена изключително много работа, отбеляза той.

Според Терзиев СО е недофинансирана от страна на държавата, въпреки всичките проекти, които е е защитила. "Много бихме се радвали на още по-добро сътрудничество с държавата по отношение на по-важните проблеми за града", посочи столичният кмет. Той каза, че недофинансирането създава предизвикателства в общината и сред фирмите-изпълнители на проектите.

"Когато всички изпълнители са "обезкървени", те няма как да изпълнят проектите си", каза Терзиев и допълни, че общината е зависима от министерства и ведомства, като например Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Няма как без институционална подкрепа да придвижим дневния ред на града, подчерта столичният кмет.

По думите му миналата година отчетът за първата година от управлението му започна с думите "не сме безгрешни, но сме истински", това, което е обединяващо тази година, е "шампанско и сълзи". Има изключително много прогрес, много поводи за радост, много работа, която бихме искали да свършим, каза кметът.

На първо място Васил Терзиев каза, че за Столичната община децата в центъра на всичко. Разширен е капацитетът на детските градини с над 2 600 нови места за две години, като само през 2025 г. са създадени 1365 нови места, намалявайки недостига с над 15%, отчете кметът.

Паралелно започна мащабна трансформация на училищата, която да ги превърне в сърцето на квартала и да създаде условия за преминаване към едносменен режим с модерна инфраструктура и инвестиции в здраве, безопасност и по-сигурна среда за децата. Грижата за децата включва още профилактични здравни програми, подобрено хранене, по-добра пътна маркировка и активно видеонаблюдение около учебните заведения, каза столичният кмет.

"Успяхме да придвижим тази година идеята ни да превърнем училището в центъра на квартала и да преосмислим как трябва да изглежда то". Мислим как цялата среда на училищните дворове да бъде преосмислена откъм зеленина и спортни съоръжения, посочи Васил Терзиев.

