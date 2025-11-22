В ранните часове в събота видимостта ще е понижена в западните и централните части на Дунавската равнина. Около обяд облаците ще се разкъсат със слънчеви прозорци в почти цялата страна. Късно следобед обаче в западната половина на страната ще има валежи - кратки, временно интензивни.



В неделя зоната с по-динамично дъждовно време ще се измести и в неделя кратки, локални валежи ще има и в Източна България.

В събота фьоновата обстановка ще се запази със силни южни ветрове по северните планински склонове, в югоизтока и край морето. В неделя вятърът ще отслабне.

Дневните максимални температури ще са по-високи в първия от почивните дни - между 15 градуса, а в Северозапада до 20-22 на изток. В неделя ще е по-хладно - в часовете следобед термометрите ще се движат между 8 и 18 градуса, с по-високи стойности в Централна, Южна и Югоизточна България.

Предстоящата седмица ще започне без валежи в понеделник и вторник. Сутрините ще са с мъгли и слани, следобедите - слънчеви. От сряда нататък Балканите ще попаднат под влияние на поредна серия циклони с есенни дъждове.

Температурите ще са най-ниски в понеделник - сутринта в Западна България малко под нулата, през деня - между 10 и 15 градуса. От вторник до края на работната седмица градусите ще се повишат, но не с много - ще се движат между 13 и 18 градуса.