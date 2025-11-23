Бразилската федерална полиция е задържала в събота бившия президент Жаир Болсонаро по подозрения, че е планирал да се укрие, след като е разтопил с поялник електронната си гривна, докато е бил под домашен арест, предадоха "Асошиейтед прес" и "Ройтерс".

Федерални агенти нахлуха в дома на Болсонаро в събота по заповед на Върховния съд и отведоха бившия президент в централата на федералната полиция в столицата Бразилия. Междувременно негови привърженици се събраха пред централата с искания за освобождаването му.

Върховният съдия Алешандри ди Мораеш разпореди превантивния арест, като обясни, че електронната гривна на Болсонаро е била повредена в 00:08 ч. в събота. Адвокатите на бившия бразилски президент отричат тези твърдения. Мораеш наблюдаваше делото срещу Болсонаро за планиране на преврат, за да остане на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Задържането на Болсонаро е извършено преди планирани действия в негова подкрепа от привърженици пред дома му. Според съдия Мораеш подобно струпване на хора може да подкопае полицейския надзор над домашния арест на бившия държавен глава.

„Смутът, причинен от незаконно събиране на поддръжниците на осъдения, има голяма вероятност да постави под риск домашния арест и други мерки, което би могло да позволи евентуалното му бягство“, пише в съдебното решение, с което се е запознала "Ройтерс".

Адвокатите на Болсонаро заявиха, че задържането му е предизвикало „дълбоко недоумение“, добавяйки, че планираното „молитвено бдение“ пред дома му е гарантирано от бразилската конституция съгласно правото на религиозна свобода. Адвокатите планират да обжалват заповедта за задържане.

Според съдебното решение Болсонаро е обмислял да потърси убежище в аржентинското посолство в Бразилия. Един от синовете му, депутатът Едуардо Болсонаро, и други негови близки съратници са напуснали Бразилия, за да избегнат съдебно преследване.

Бившият десен лидер беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат. Съдилищата обаче все още не са издали окончателна заповед за арест по този случай, тъй като Болсонаро не е изчерпал процеса на обжалване.

