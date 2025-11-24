В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS експертът Майя Грозданова коментира критичната роля на храненето през първите три години от живота на детето. Тя обясни защо първите 1000 дни са решаващи за физическото и умственото развитие и представи инициативата „Добро хранене за добро бъдеще“, която е част от по-големия проект „Мрежа с грижа от 0 до 3“ и е насочена към превенция на разделянето на семейства поради бедност и липса на знания.

Храненето през първите три години от живота на детето е от изключителна важност, тъй като това е периодът на най-интензивно развитие. „Първите 1000, това са дните от зачеването на детето до двегодишна възраст“, уточни Майя Грозданова, експерт в инициативата „Добро хранене за добро бъдеще“.

България е една от страните в Европа с най-много деца с наднормено тегло

Според нея, ако детето не получи необходимите хранителни вещества в този ранен етап, последиците могат да бъдат дълготрайни. „75% от всяко хранене на едно дете в първите три години е храна за мозъка. Ако детето не получи тази храна за мозъка, след това се получават различни затруднения - затруднения в развитието, които са свързани с неговото когнитивно развитие, с неговото поведение на един по-късен етап, с неговото умствено и интелектуално развитие“, алармира Грозданова.

Причините родителите да не осигуряват качествена храна на децата си са комплексни - липса на знания, ограничен достъп до здравословни продукти или недостиг на финансови средства.

Инициативата „Добро хранене за добро бъдеще“ е насочена именно към уязвими семейства. По данни на Агенцията за социално подпомагане, в България има 80 000 семейства в бедност, като 25 000 от тях са с деца на възраст от 0 до 3 години. След едногодишна подкрепа, която включва обучение и предоставяне на ваучери за здравословни храни, последващите изследвания на децата са показали „сравнително по-добри“ резултати.

Експертът подчерта и ключовата роля на кърменето. „Освен, че детето получава достатъчно и необходимия брой хранителни вещества от майчината кърма, то получава и тази емоционална връзка и привързаност, която има с майката. И всъщност това взаимодействие е от изключителна важност за развитието на мозъка на детето“, обясни тя. Целта на инициативата е да се подпомогнат семействата със знания и средства, за да могат децата да останат при тях и да получават пълноценна грижа.

