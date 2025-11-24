Политиката за енергийна ефективност и саниране на жилищния сграден фонд става постоянен приоритет на държавата, като за целта са осигурени 2.5 млрд. лв. до 2029 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Тя увери, че всички 1048 одобрени блока по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат финансирани, а разходите на гражданите за технически паспорти ще бъдат възстановени.

„Цялата програма с ДДС, което ще се плаща от българската държава, за ПВУ е 1 милиард и 200 милиона лева. Правителството има решение за 2 милиарда и 500 милиона лева да бъдат определени и отделени за тази програма до 29-та година“, коментира Дора Янкова.

Как държавата ще навакса забавеното саниране на сгради

Един от основните проблеми пред сдруженията на собствениците е свързан със срока на годност на техническите паспорти, за които домакинствата вече са платили. Дора Янкова увери, че няма опасност тези документи да изтекат и да се наложи повторно заплащане.

„Всичко, което сега е одобрено в рамките на тези 1048 блока, техническите паспорти, обследването и енергийният одит, който е за сметка на сдружението на собствениците, е предвидено в плана да им бъде платено. Те няма да загубят давност, тъй като в момента сме все още във времето, в което паспортите им по Закона за енергийна ефективност има давност“, категорична е Димова.

Въпреки огромния интерес и осигурените средства, реализацията на програмата среща и трудности. Някои общини са обявили обществени поръчки с нереалистично ниски цени, което води до липса на интерес от строителните фирми.

„Имаме такава сграда със 160 лева на квадратен метър, три пъти са играли на търг в Карлово, имаме подобна и в Шумен. Никой не се явява, защото референтната стойност сега е 250 лева без ДДС“, споделя зам.-министърът на регионалното развитие

Зам.-министър Янкова подчерта, че санирането ще продължи да бъде основна политика не само в България, но и в целия Европейски съюз, като целта е до 2050 г. да бъдат обновени 60% от сградния фонд. В момента се подготвя и мярка за обновяване на еднофамилни къщи, която ще се управлява от Министерството на енергетиката.

