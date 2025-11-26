Над Балканския полуостров преминава средиземноморски циклон. Тази нощ се очаква значително количество валежи в Западните и крайните Южни райони на България. През следващото денонощие на много места в Западната и Централната част на страната ще има значително количество валежи.

За тази нощ има предупреждение за обилни валежи за районите западно от река Огоста, а в четвъртък - за Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения заради речните нива, които са около праговете за високи води. Най-критична ще бъде ситуацията в Югозападните райони.

В събота валежите ще бъдат Източна, Североизточна и Централна България

В неделя облачността ще се разкъса и дъждовете ще спрат.

Максималните температурите през седмицата ще бъдат близо до нормалните за този период от годината – около 8 градуса в Западните и около 15 градуса в Източните райони на страната.

Минималните температури ще бъдат високи – около 10 градуса.

♦ Времето през следващата седмица

В началото на следващата седмица се очаква спокойно време, с малка вероятност за валежи, но с трайни мъгли на много места.

Температурите няма да бъдат ниски, но в Западна България ще са около 4 градуса. Това може да доведе до образуване на хлъзгава пътна настилка.

Цялата прогноза от Анастасия Кирилова от НИМХ гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова