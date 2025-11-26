Снимка: iStock
-
Прогноза за времето (26.11.2025 - сутрешна)
-
Жълт код за силен вятър в голяма част от страната
-
Прогноза за времето (25.11.2025 - обедна)
-
Циклон носи няколко дни дъжд: Има риск от преливане на реки, наводнения и свлачища
-
Прогноза за времето (25.11.2025 - сутрешна)
-
Прогноза за времето (24.11.2025 - обедна)
Какво ще бъде времето през следващата седмица
Над Балканския полуостров преминава средиземноморски циклон. Тази нощ се очаква значително количество валежи в Западните и крайните Южни райони на България. През следващото денонощие на много места в Западната и Централната част на страната ще има значително количество валежи.
За тази нощ има предупреждение за обилни валежи за районите западно от река Огоста, а в четвъртък - за Вит, Янтра и Тунджа. Очакват се локални поройни наводнения заради речните нива, които са около праговете за високи води. Най-критична ще бъде ситуацията в Югозападните райони.
В събота валежите ще бъдат Източна, Североизточна и Централна България
В неделя облачността ще се разкъса и дъждовете ще спрат.
Максималните температурите през седмицата ще бъдат близо до нормалните за този период от годината – около 8 градуса в Западните и около 15 градуса в Източните райони на страната.
Минималните температури ще бъдат високи – около 10 градуса.
♦ Времето през следващата седмица
В началото на следващата седмица се очаква спокойно време, с малка вероятност за валежи, но с трайни мъгли на много места.
Температурите няма да бъдат ниски, но в Западна България ще са около 4 градуса. Това може да доведе до образуване на хлъзгава пътна настилка.
Цялата прогноза от Анастасия Кирилова от НИМХ гледайте във видеото.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни