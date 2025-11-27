Община Димитровград започна изпълнението на проект за изграждане на общинска система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. Основната цел е да се намали количеството депонирани биоразградими битови отпадъци и да се увеличи тяхното оползотворяване чрез рециклиране и производство на компост.

Общият размер на инвестицията е над 5,3 млн. лв., като 3,46 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС).

Проектът предвижда изграждане на компостираща инсталация на територията на общината, която ще обработва разделно събрани биоразградими отпадъци от населените места. Допълнително около 4300 тона отпадъци годишно ще бъдат събирани разделно и рециклирани, което ще намали значително количествата, изпращани за депониране. За целта ще бъдат осигурени съдове за събиране при източника, транспортна техника и необходимата инфраструктура.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са свързани с по-чиста околна среда, намаляване на вредните емисии и по-добро качество на въздуха. Жителите на общината ще живеят в по-здравословна и устойчива среда, а произведеният компост може да бъде използван в селското стопанство и озеленяването, връщайки отпадъците обратно в икономиката като ресурс.

Проектът е част от процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

