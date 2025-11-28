Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (28.11.2025 - обедна) 28 ноември 2025 12:57 Проливни валежи в следващите 48 часа Прогноза за времето (28.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (27.11.2025 - обедна) Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански Прогноза за времето (27.11.2025 - сутрешна) Червен и оранжев код за обилни валежи в 6 области Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България От 1 декември: Временна организация на сметосъбирането в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ Предадоха спасени от контрабанда екзотични животни на терариума в Минерални бани Новините на NOVA (28.11.2025 - обедна) "Райнметал" за NOVA: Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по-план Борисов: Ще се откажем от ръста на данък дивидент и на осигурителната вноска Спор в парламента: Ще бъде ли оттеглен Бюджет 2026? Черният петък настъпи: Експерти предупреждават за бум на измами Георги Куртев: Прибързаността и игнорирането на важни етапи от дизайна на бюджета го направиха да изглежда подозрителен Близо един от всеки трима родители споделя, че неговото дете е преживяло насилие от връстник или по-малко дете „По-добре не се прибирай, защото ще те убия“: Прокуратурата обвини мъж за побой над майка му и дъщеря му Хампарцумян: Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, която да стои най-отгоре Делян Пеевски: Няма да има класи. Всички хора са еднакви и ние ги пазим Кметът на Ардино обяви частично бедствено положение заради обилни валежи Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов ще съди Слави Трифонов БЛС: Недофинансирането на здравеопазването може да струва 50 млрд. лева до 2040 г. Асен Василев: Ако бюджетът не се изтегли и не се внесе нова макрорамка - ще има нови протести Тол камерите са засекли шофьор, карал с рекордните 248 км/ч Кога се очаква пикът на грипната вълна у нас Две години по-късно: Без решение по делото "Филип" Крачка назад за Бюджет 2026: Какви промени трябва да претърпи фискалната рамка Зов за помощ: Стопанинът на хижа “Чаирски езера” има нужда от скъпо лечение на рак на дебелото черво Протестна акция на „Величие“ блокира центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ) Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус Новините на NOVA (28.11.2025 - 8.00) Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор Росен Плевнелиев: Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори, има още цели за постигане Как стотици автомобили станаха "жертва" на дупка в столичен квартал Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове Проливни валежи в следващите 48 часа Прогноза за времето (28.11.2025 - сутрешна) Нов център за социални услуги ще бъде изграден в Попово Работодатели и синдикати на среща с властта: Обсъдиха над 20 мерки за промени в бюджета и направиха предложения Дарителски кампании събраха за часове гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев Сметките за вода в евро: Закръглянето в цените ще бъде в полза на потребителите "Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!" - кампанията, зарадвала 6500 малчугани Спасиха лешояд от покрив в Хасково 17-годишният обвиняем за убийството в Студентски град остава в ареста Интерактивен концерт, вдъхновен от легендарния китарист Джо Бонамаса, ще се проведе в София Доц. Стоянка Черкезова: Можем да предотвратим 33 хил. смъртни случая на година у нас Часове преди Черния петък: Засилени проверки на КЗП Румен Радев: Няма как да се съгласим на промяна на осигуровките без смислен алтернативен модел Revolut спира преводите в лева "Челюсти": Справедливо ли е недоволството от вече оттегления бюджет Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София Здравното министерство осъди агресията срещу служителки, блокирани при излизане от Народното събрание КНСБ: Всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис Зам.-председателят на АИКБ Кирил Бошов: Важното е, че диалогът с бизнеса е възстановен БСП излиза от властта, ако не бъдат изпълнени социалните политики в Бюджет 2026 ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА