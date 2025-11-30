Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов направи запомнящ се дебют в основното състезание от Формула 2 в Катар. Младият талант финишира на седма позиция и заслужено взе първите си точки във Формула 2, въпреки че получи наказание от 5 секунди за опасно освобождаване от бокса.

Цолов започна надпреварата уверено, печелейки позиция още в първите метри и преминавайки чисто през Завой 1, избягвайки инциденти. В челото Мартенс поведе колоната, следван от Форнароли и Станек. Още в третата обиколка българинът влезе в здрава битка със Себастиан Монтоя, сина на легендата Хуан Пабло Монтоя, като в крайна сметка отстъпи шестото място.

Със силно темпо до последния завой българският пилот завърши шести на пистата, но след добавяне на наказанието си легитимно зае седмо място в крайното подреждане.

В челото Мартенс спечели състезанието, а вторият – Форнароли, си осигури титлата във Формула 2, благодарение на натрупаните точки.

Редактор: Петър Иванов