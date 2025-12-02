Когато Би Би Си излъчва за първи път интервю със съоснователя на Microsoft Бил Гейтс през юни 1993 г., се смята, че общият брой на сайтовете е само 130. Научната програма на медията - Horizon, изследва новата „eлектронна граница“ в епоха, в която „информацията започва да предефинира нашия свят, неговата география и икономика“.

В онтервюто Гейтс казва: „Това е информационната ера, компютърът е нейният инструмент, а софтуерът е това, което ще определи колко лесно можем да получаваме информация“.

Компютърната индустрия вече се е развила много по-бързо от всяка друга в историята, но ключът към бъдещите печалби е създаването на нещо преносимо и лесно за ползване.

Програмата задава въпроса: „Нуждаем ли се от безкрайна информация, или просто трябва да ни я продадат?“ В свят, където списък с почти всеки уебсайт може да се побере на двете страни на лист хартия, световната мрежа дори не е спомената. Идеите, изследвани в програмата, обаче често са изпреварили времето си.

⇔ Как започна всичко

В ранните дни на Microsoft, Бил Гейтс и Пол Алън си поставят за цел да има компютър на всяко бюро и във всеки дом – разбира се, всички с продукти на Microsoft. Двамата се срещат за първи път като деца в частно училище в Сиатъл, където откриват общата си страст към компютрите. И двамата постъпват в колеж, но напускат и създават Microsoft, наречена така, защото предоставя софтуер за микрокомпютри.

Bill Gates and Paul Allen at school in 1970.



They founded Microsoft 5 years later. pic.twitter.com/tVWDSyxpod — Jon Erlichman (@JonErlichman) July 21, 2023

Големият пробив на компанията идва през 1980 г., когато Microsoft се съгласява да произвежда операционната система за персоналния компютър, разработван от IBM - водещата компютърна компания в света по това време. С бизнес гениалност Microsoft получава право да лицензира операционната система и на други производители, създавайки индустрия от IBM - съвместими персонални компютри, които разчитат на продукта MS-DOS. Парите започват да "текат", което продължава и до ден днешен.

My friendship with Paul Allen changed my life. I loved sharing some of my favorite stories about him (and a few old photos!) at the Forbes Philanthropy Summit yesterday: https://t.co/3i6SFNg9q4 pic.twitter.com/t2t7yTBVie — Bill Gates (@BillGates) June 28, 2019

Докато Гейтс е сериозният компютърен ентусиаст, Алън е неговият необичаен по-голям "брат". Той работи в Microsoft до 1983 г., когато се оттегля от първата линия, след като е диагностициран с рак на кръвта. Той успява да се излекува и става успешен бизнесмен. Също така запазва своя дял от компанията. До края на живота си през 2018 г., когато е на 65 години, Алън неизменно присъства в световните класации за най-богатите хора в света.

Кои са най-скъпите притежания на Бил Гейтс

Той използва огромното си богатство, за да инвестира в личните си страсти - притежава баскетболния отбор Portland Trail Blazers и тима от NFL Seattle Seahawks, който спечели "Суперкупата" през 2013 г.

Оттеглянето му от Microsoft му дава повече време да усъвършенства умението си да свири на китара. Легендарният музикален продуцент Куинси Джоунс дори заявява в интервю, че Алън „пее и свири точно като Хендрикс“. Тогава той казва: „Пътувах на неговата яхта, а там бяха Дейвид Кросби, Джо Уолш, Шон Ленън, а през последните два дни и Стиви Уондър дойде с групата си и накара Пол да излезе и да свири с него – той е добър“.

Дизайнът на музея на попкултурата в Сиатъл, който Алън основава, е сравняван с разбита китара и е създаден от прочутия архитект Франк Гери.

Microsoft co-founders’ Bill Gates and Paul Allen in 1979. pic.twitter.com/iYa5Z0xsHP — Alvin Foo (@alvinfoo) October 11, 2021

Алън напуска Microsoft, преди продукти като Windows, Excel и Word да стигнат до домовете и офисите по света.

В началото на 90-те години визията на Гейтс за мрежови компютри води до рязко увеличение на продажбите и печалбите. Ранната мечта на двамата да поставят компютър, работещ със софтуера на Microsoft, във всеки дом и бизнес, обаче е само наполовина осъществена. Текстообработката и електронните таблици са доходоносни, но неуморният стремеж на Microsoft за разширяване изисква нови светове за изследване. Следващата стъпка е да се внесе мултимедия в домовете на хората, превръщайки персоналния компютър в комуникационно устройство. Именно светът на свободното време, толкова обичан от Алън, е този, към който Гейтс трябва да се докосне.

Снимка: Getty Images

⇔ Появата на имейла

Докато Microsoft продължава непрестанно да се разраства, вицепрезидентът по човешки ресурси на компанията Майк Мъри заявява, че имейлът „създава електронно село, което ни позволява да преодолеем границите на времето и географските бариери“. Думите му може да звучат грандиозно, но по онова време е наистина революционна идея човек да може да комуникира мигновено с някого или много хора от другата страна на света, без да е необходимо скъпо международно телефонно обаждане.

♦ До края на 1993 г. броят на уебсайтовете достига 623, като се удвоява на всеки три месеца.

♦ До края на 1994 г. цифрата е 10 022.

Някои коментатори смятат, че Microsoft бавно признава възможностите и растежа на мрежата, но през май 1995 г. Гейтс изпраща бележка до висшите си служители, озаглавена „Приливната вълна на интернет“, наричайки я „най-важното самостоятелно развитие, появило се след въвеждането на IBM PC през 1981 г.“.

Три месеца по-късно Microsoft стартира своя уеб портал MSN заедно с пускането на Windows 95. Някои версии включват и чисто новия браузър Internet Explorer.

⇔ Бил Гейтс - между благотворителността и бизнеса

Към март 2020 г., когато Гейтс се оттегли от борда на директорите на Microsoft, той притежава около 1,3% от акциите на софтуерната и компютърна компания.

Снимка: Getty Images

След като Бил дари акции на Microsoft на стойност милиарди на тръста, който финансира Фондация "Гейтс" през 2022 г., неговият дял в Microsoft вече е по-малко от 1%, според оценки на Forbes.

Бил Гейтс обеща да дари 200 млрд. долара чрез фондацията си до 2045 г.

През 2021 г. Бил и Мелинда Гейтс обявиха в Twitter, че прекратяват брака си след 27 години. Сега той е единственият председател на благотворителната Фондация „Гейтс“.

Снимка: Getty Images

♦ Към днешна дата Гейтс е дарил над 59 милиарда долара на Фондация „Гейтс“, включително 20 милиарда долара през 2022 г. Повечето от ранните му дарения са под формата на акции на Microsoft.

