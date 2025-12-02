Двама мъже са задържани във Франция и са обвинени в предполагаемо влизане с взлом в дома на президента Франсоа Оланд (2012-2017) в Париж, съобщиха прокурорите.

Двамата заподозрени - на 30-годишна възраст и родени в Алжир, са обвинени и задържани миналия петък, съобщи прокуратурата, потвърждавайки репортаж на телевизия BFMTV. Смята се, че те са влезли с взлом на 22 ноември в дома на Оланд в Източен Париж, който той споделя с партньорката си Джули Гайе, която е актриса и продуцент. Източник, близък до Оланд, заяви, че полицията е реагирала бързо, ограничавайки последиците за бившия лидер и неговата спътница.

Бившият президент на Франция отново е избран за депутат

Франсоа Оланд е седмият президент на Френската република и общо 24-ти президент на Франция. Изпълнявал длъжността генерален секретар на Социалистическата партия в периода 1997 – 2008 година. На първия тур на президентските избори, проведен на 22 април 2012 година, Оланд получава най-голям брой гласове и се класира за балотаж срещу Никола Саркози. На 6 май Оланд е избран за президент с 51,7% от гласовете.

На 14 май 2017 г. той предава правомощията си на новоизбрания президент Еманюел Макрон.

Редактор: Цветина Петкова