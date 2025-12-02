Украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Ирландия, предаде "Укринформ", позовавайки се на изявление в социалната мрежа Х на ирландския премиер Михол Мартин.

“Имам честта да кажа добре дошли на президента Володимир Зеленска и на първата дама Олена Зеленска в Ирландия“, написа той.

Мартин подчерта, че подкрепата за украинския народ, който се бори за свобода и демокрация, остава непоколебима.

Ирландският в. „Айриш таймс“ добави, че самолетът със Зеленски и съпругата му е кацнал на летището в Дъблин снощи около 23 ч. местно време.

Изданието отбелязва, че са планирани срещи на високо ниво, а украинският държавен глава ще посети и парламента, ще участва в церемонията по откриване на ирландско-украинския икономически форум и ще се срещне с украинската общност.

