Снимка: БТА
Украинският президент каза още, че очаква новини от разговорите в Москва
Спирането на войната е по-близо от когато и да е било. Това каза в Ирландия Володимир Зеленски преди да се състои срещата между САЩ и Русия в Москва. Той каза още, че очаква новини от разговорите в руската столица.
Този път към специалния пратеник Стив Уиткоф се присъедини и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Двамата отидоха на срещата с Путин след като два дни преговаряха с украинците във Флорида.
Марк Рюте се надява на край на войната в Украйна преди лятото на 2026 г.
Въпреки предпазливия оптимизъм Русия не дава индикации, че ще приеме предлагания от Вашингтон договор за спиране на войната. Часове преди срещата Русия обяви, че е превзела град Покровск в Донбас. А Путин направи войнствени изказвания, включително, че ще откъсне Украйна от Черно море и колко унищожителна ще бъде за Европа война с Русия.
Русия заяви, че е превзела Покровск и Вовчанск
„Ако Европа иска да воюва с нас и започне, ние сме готови буквално в този момент. Не може да има никакви съмнения. Въпросът е друг. С Украйна ние действаме с хирургически методи, внимателно, нали? За да е ясно. Това не е война в пълния, съвременен смисъл на тази дума. Ако Европа иска и започне война с нас, може много бързо да се стигне до положение, в което няма да има с кого да преговаряме”, каза Владимир Путин.
