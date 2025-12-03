Броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища на индонезийския остров Суматра надхвърли 800, а повече от 650 души все още са в неизвестност. Това съобщи Агенцията за бедствия на страната. Властите в Индонезия и Шри Ланка се борят да достигнат оцелелите от смъртоносните наводнения в отдалечени, изолирани райони.

Общият брой на жертвите от бедствието, което засегна четири държави, вече е над 1450.

По последни данни повече от 570 000 души са разселени в три провинции в Индонезия. Оцелелите изразиха недоволство от бавния темп на спасителните операции и доставката на помощи. Хуманитарните организации предупредиха, че мащабът на бедствието е безпрецедентен дори за страна, която често е засегната от природни бедствия.

Мусонните дъждове, съчетани с две тропически бури, причиниха рекордни наводнения в Шри Ланка и части от индонезийския остров Суматра, Южeн Тайланд и Северна Малайзия миналата седмица.

