Никола Цолов беше наказан от стюардите на Гран При на Абу Даби след края на квалификацията във Формула 2. Българския лъв се класира на деветата позиция след силно представяне, предаде gong.bg .

Пилотът на "Кампос Рейсинг" обаче беше санкциониран заради блокиране срещу Люк Браунинг в подхода за деветия завой в началната фаза на битката за полпозишъна. Заради наложеното наказание Цолов ще бъде преместен с по три места назад на старта за спринта в събота и за основното състезание в неделя.

Никола Цолов с впечатляващ дебют в основното състезание от Формула 2 в Катар

При това положение българинът няма да може да започне спринтовото състезание от първата редица, а вместо това ще трябва да потегли от петото място.

В неделя българският състезател ще стартира 12-и в дългата надпревара, с която ще завърши сезон 2025 във Формула 2.

Редактор: Мария Барабашка