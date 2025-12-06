7 души загинаха, а 11 други бяха ранени рано в събота, когато междуградски автобус се удари в камион на магистрала в Южна Турция, съобщиха от офиса на местния губернатор.

Инцидентът е станал преди зазоряване на магистралата, свързваща градовете Адана и Газиантеп. Автобусът се е забил в тир, спрял след спукване на една от гумите му, съобщи държавната информационна агенция "Анадолу".

Кадри от мястото на инцидента показват, че предната дясна част на автобуса е напълно смачкана там, където се е ударила в задната част на тира на около 90 километра западно от Газиантеп.

Всички загинали и ранени са били ат автобуса, като продължават усилията за идентифициране на жертвите. Шофьорът на камиона, който оцеля след катастрофата, е задържан, а полицията е затворила пътя.

Редактор: Ивайла Митева