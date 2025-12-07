Мъж беше арестуван в Лондон днес, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, предадоха световните агенции.

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние, заяви лондонската полиция.

Четирима са в болница, след като мъж ги блъсна с автомобила си в Лондон

Инцидентът е станал на паркинга под земята на Терминал 3 на аерогарата след спор между две групи хора, които са се познавали.

Не се води разследване за тероризъм, заяви полицията, която издирва още заподозрени за инцидента, които са избягали от местопрестъплението.

Редактор: Станимира Шикова