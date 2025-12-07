Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
Полицията издирва още заподозрени
Мъж беше арестуван в Лондон днес, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, предадоха световните агенции.
Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние, заяви лондонската полиция.
Четирима са в болница, след като мъж ги блъсна с автомобила си в Лондон
Инцидентът е станал на паркинга под земята на Терминал 3 на аерогарата след спор между две групи хора, които са се познавали.
Не се води разследване за тероризъм, заяви полицията, която издирва още заподозрени за инцидента, които са избягали от местопрестъплението.Редактор: Станимира Шикова
