Според официална информация всички пътници са били евакуирани
Самолет по линията Прищина – Истанбул е излязъл от пътеката за рулиране след кацане на истанбулското летище "Сабиха Гьокчен" и е бил спрян на края на пистата. Според официална информация всички пътници са били евакуирани без проблеми и няма ранени.
От самолетната компания AJet заявиха, че самолетът се е приземил нормално, но по време на движението по пътеката за рулиране е излязъл на мек терен заради поройните дъждове.
Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети. Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото.Редактор: Цветина Петкова
