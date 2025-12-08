Според официална информация всички пътници са били евакуирани

Самолет по линията Прищина – Истанбул е излязъл от пътеката за рулиране след кацане на истанбулското летище "Сабиха Гьокчен" и е бил спрян на края на пистата. Според официална информация всички пътници са били евакуирани без проблеми и няма ранени.

От самолетната компания AJet заявиха, че самолетът се е приземил нормално, но по време на движението по пътеката за рулиране е излязъл на мек терен заради поройните дъждове.

Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети. Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Магдалена Димитрова, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking