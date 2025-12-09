Хърватската столица Загреб отново се превръща в огромна зимна атракция благодарение на прочутия фестивал „Адвент“, който три пъти е отличаван като най-добрия коледен базар в Европа.

Празничните събития обхващат почти целия център на града – от традиционните сергии на площад „Бан Йелачич“, до концертите на Европейския площад и емблематичната ледена пързалка на площад „Крал Томислав“.

С настъпването на вечерта паркът „Зриневац“ засия в хиляди светлини, а дървените къщички предлагат коледни сувенири и местни специалитети като наденички, сарми и ракия. Уникалната празнична атмосфера за пореден път оправдава признанието, което Загреб получава три години подред до 2018 г. като домакин на най-добрия коледен базар на континента.

Редактор: Ралица Атанасова