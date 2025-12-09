Снимка: iStock
-
Европейската комисия глоби X със 120 млн. евро за нарушения на правилата за прозрачност
-
Затворници прокопаха дупка в стена, за да избягат (ВИДЕО)
-
Изкуствен интелект на пътя: Камиони без шофьори вече се движат в Швеция
-
Зеленски: Спирането на войната е по-близо от когато и да е било
-
Обща стачка срещу проектобюджета във Франция
-
Керемедчиев: Ако Зеленски отстъпи територии на Русия, може да се стигне до гражданска война
Хърватската столица се превръща в огромна зимна атракция
Хърватската столица Загреб отново се превръща в огромна зимна атракция благодарение на прочутия фестивал „Адвент“, който три пъти е отличаван като най-добрия коледен базар в Европа.
Празничните събития обхващат почти целия център на града – от традиционните сергии на площад „Бан Йелачич“, до концертите на Европейския площад и емблематичната ледена пързалка на площад „Крал Томислав“.
В Дрезден откриха традиционния фестивал на щолена (ВИДЕО)
С настъпването на вечерта паркът „Зриневац“ засия в хиляди светлини, а дървените къщички предлагат коледни сувенири и местни специалитети като наденички, сарми и ракия. Уникалната празнична атмосфера за пореден път оправдава признанието, което Загреб получава три години подред до 2018 г. като домакин на най-добрия коледен базар на континента.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни