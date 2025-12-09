Австралия стана първата страна в света, в която в полунощ във вторник местно време (15:00 часа българско – бел. ред.) влезе в сила забрана за употреба на социални мрежи за деца под 16 години, предаде Ройтерс.

Блокиран е достъпът на децата до мрежи като TikTok, YouTube на компанията Alphabet и Instagram и Facebook на компанията Meta.

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара) съгласно нов закон, който беше разкритикуван от големите технологични компании и застъпници за свободата на словото, но бе приветстван от родители и защитници на правата на децата.

Прилагането на забраната ще бъде следено от близо от други страни, които обмислят подобни мерки на фона на засилващите се опасения относно ефектите на социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата.

„Въпреки че Австралия първа прие подобни мерки, малко вероятно е, че тя ще бъде последна“, заяви професорът от университета „Къртин“ Тама Лийвър, който се занимава с изследвания на интернет.

„Правителствата по света виждат как успешно бе отправено предизвикателство срещу могъщите технологични компании“, добави той.

