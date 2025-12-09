-
Целта на тази рамка е интензивно чуждоезиково обучение да се предлага само в езиковите гимназии
Писмо на Министерството на образованието с указания за правилата за определяне на план-приема в гимназиите породи спорове в социалните мрежи.
То е основа за бъдещо обсъждане за намаляване на паралелки с профил “Чужди езици” за сметка на повече часове по български език и математика чрез преструктуриране на приема през предстоящата учебна година.
Красимир Вълчев: Ще предприемем изграждане на STEM центрове във всички училища
Идеята е шанс за одобрение на такива паралелки да имат само учебни заведения с установен висок успех.
“Училища със слаби резултати по български език и математика са избрали рамкови учебни планове с разширено интензивно изучаване на език. Те са фаворитизирали ученето на чужд език за сметка на български език и математика”, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.
Как се възпитават едни от най-умните деца на света?
“Ние не искаме да правим драстични промени, решение не е взето. Продължаваме да обсъждаме, настроени сме да коригираме това изкривяване, но в същото време да намерим едно балансирано решение”, коментира той.
По думите му големият проблем е, че не стигат часовете по всички останали предмети. “Имаме свръх залитане към чуждите езици и недостиг на всички останали”.Редактор: Ивайла Митева
