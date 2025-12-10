Снимка: iStock
Марти Макари: Наблюдават се подобна смъртност основно при млади хора
Американският здравен регулатор разследва смъртни случаи, потенциално свързани с ваксини срещу COVID-19, в множество възрастови групи като част от преглед на безопасността, заяви във вторник говорител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, цитиран от "Ройтерс".
Министерството на здравеопазването и социалната политика на Щатите не уточни веднага кои възрастови групи ще бъдат включени в разследването на Агенцията.
Редактор: Ралица Атанасова
Комисарят на Американската агенция по храните и лекарствата Марти Макари преди това заяви, че се наблюдават подобни смъртни случаи основно при млади хора.
Източник: "Ройтерс"
