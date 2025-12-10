Американският здравен регулатор разследва смъртни случаи, потенциално свързани с ваксини срещу COVID-19, в множество възрастови групи като част от преглед на безопасността, заяви във вторник говорител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, цитиран от "Ройтерс".

Министерството на здравеопазването и социалната политика на Щатите не уточни веднага кои възрастови групи ще бъдат включени в разследването на Агенцията.



Комисарят на Американската агенция по храните и лекарствата Марти Макари преди това заяви, че се наблюдават подобни смъртни случаи основно при млади хора.

Редактор: Ралица Атанасова