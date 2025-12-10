Писателката Софи Кинсела, известна с бестселъра си „Изповедите на една шопахоличка“ почина на 55-годишна възраст. Тя беше диагностицирана с агресивна форма на рак на мозъка.

Романистката, чието истинско име е Мадлен Софи Уикъм, обяви диагнозата си в публикация в Instagram през април миналата година, като допълни, че е преминала през химиотерапия и лъчетерапия, съобщи Hello magazine.

Смъртта на Кинсела беше обявена от семейството ѝ в публикация в Instagram. В нея пише: „С разбито сърце съобщаваме за кончината тази сутрин на нашата любима Софи (известна още като Мади, известна още като Мама). Тя почина спокойно, като последните ѝ дни бяха изпълнени с истинските ѝ любови: семейство, музика, топлина, Коледа и радост.“

„Не можем да си представим какъв би бил животът ѝ без нейното излъчване и любов към живота. Въпреки болестта си, която тя понасяше с невъобразима смелост, Софи се смяташе за наистина благословена – да има толкова прекрасно семейство и приятели и да е постигнала изключителния успех на писателската си кариера. Тя не приемаше нищо за даденост и беше вечно благодарна за любовта, която получаваше", пише още в поста.

Публикацията завършва с думите: „Тя ще ни липсва толкова много, че сърцата ни се късат.“

