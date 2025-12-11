-
Мария Корина Мачадо пристигна в Осло, часове след като получи Нобеловата награда за мир
-
Иван Демерджиев: Акцията срещу заложните къщи показа сила срещу хора, плащащи "такса спокойствие" на началници в СДВР
-
СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви
-
Експерти: Моделът на дългова икономика ще ни доведе до криза
-
Многохилядният протест в София от високо (ВИДЕО)
-
Недоволство под прозорците на властта: Какви са изводите след снощния протест срещу управлението
35 години сме недофинансирани, заяви директорът на Обсерваторията по икономика на културата
Представители на сектор „Култура” изразиха недоволство относно средствата, заложени в проекта за бюджет за следващата година.
„35 години сме недофинансирани. Тази година най-сериозно е положението със сценичните изкуства. За тях с писмо от името на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства, сме поискали около 30 милиона евро и в допълнение около 5,2 милиона евро за Национален фонд „Култура“, където е другата важна част от сценичните изкуства. И тази сума е екзистенц-минимум, за да продължи дейността си цялата мрежа от държавни културни институти в областта на сценичните изкуства”, заяви Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата.
„И още един елемент — поискали сме постепенно увеличение на цялата група „Култура“ в държавния бюджет с 0,1 процентен пункт до достигане на 1% от брутния вътрешен продукт”, каза Андреева. И подчерта, че в момента средно около 60% от българските граждани нямат достъп до културни събития.
„За съжаление това се превръща в тенденция - в бюджета за следващата година, както и в този за тази и предходните години, средствата за култура не са достатъчни”, заяви актьорът Севар Иванов.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни