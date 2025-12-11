Представители на сектор „Култура” изразиха недоволство относно средствата, заложени в проекта за бюджет за следващата година.

„35 години сме недофинансирани. Тази година най-сериозно е положението със сценичните изкуства. За тях с писмо от името на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства, сме поискали около 30 милиона евро и в допълнение около 5,2 милиона евро за Национален фонд „Култура“, където е другата важна част от сценичните изкуства. И тази сума е екзистенц-минимум, за да продължи дейността си цялата мрежа от държавни културни институти в областта на сценичните изкуства”, заяви Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата.

„И още един елемент — поискали сме постепенно увеличение на цялата група „Култура“ в държавния бюджет с 0,1 процентен пункт до достигане на 1% от брутния вътрешен продукт”, каза Андреева. И подчерта, че в момента средно около 60% от българските граждани нямат достъп до културни събития.

„За съжаление това се превръща в тенденция - в бюджета за следващата година, както и в този за тази и предходните години, средствата за култура не са достатъчни”, заяви актьорът Севар Иванов.

