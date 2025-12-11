Вижте кои са те

Списание Time обяви „Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината. Изданието изтъкна технологичните титани, чиито разработки в авангардната сфера променят човечеството, предаде АФП.

Сред предприемачите, посочени от изданието, са Дженсен Хуанг от Nvidia, Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск от xAI, които „поеха кормилото на историята, развивайки технологии и вземайки решения, които променят информационния пейзаж, климата и нашия начин на живот“, посочва списанието.

„Те пренасочиха държавната политика, промениха геополитическите съперничества и доведоха роботите в домовете ни. Изкуственият интелект се появи като, вероятно, най-значимият инструмент в съревнованието между великите сили от времето на появата на ядреното оръжие насам“, добавят от Time.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: БГНЕС

