Списание Time обяви „Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината. Изданието изтъкна технологичните титани, чиито разработки в авангардната сфера променят човечеството, предаде АФП.

Сред предприемачите, посочени от изданието, са Дженсен Хуанг от Nvidia, Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск от xAI, които „поеха кормилото на историята, развивайки технологии и вземайки решения, които променят информационния пейзаж, климата и нашия начин на живот“, посочва списанието.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

„Те пренасочиха държавната политика, промениха геополитическите съперничества и доведоха роботите в домовете ни. Изкуственият интелект се появи като, вероятно, най-значимият инструмент в съревнованието между великите сили от времето на появата на ядреното оръжие насам“, добавят от Time.

Редактор: Цветина Петрова