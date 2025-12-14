-
Традицията се спазва и днес в Австрия
В Австрия съществува традиция да се палят четири свещи – по една за всяка неделя от месец декември преди Коледа. Това са т.нар. „Адвент венци“. Те са измислени от Йохан Вихерн – протестантски пастор, който търсел начин да занимава и радва децата преди Коледа, когато те нетърпеливо очаквали празника.
Той създал първия адвент венец. Първоначално представлявал дървен кръг, върху който били подредени 19 малки червени свещички и 4 големи бели. Малките се палели в делничните дни, а големите – в неделя.
Снимка: Getty Images
В съвременната традиция са останали само четирите големи свещи, но и днес в австрийските семейства спазват този обичай преди Коледа.
Смята се, че кръглата форма на венеца символизира короната на Христос – Царя на царете, но също така и трънения венец.
Четирите свещи отбелязват не само четирите недели до Коледа, но и четирите етапа от човешката история: Сътворение, Въплъщение, Изкупление и Страшния съд.
Повече гледайте във видеото с Гергана Змийчарова.
