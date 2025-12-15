Стефан Ботев вече не е президент на Българската федерация по вдигане на тежести. На мястото му беше избран Асен Златев – олимпийският шампион от Москва. За него гласуваха 20 души, 11 бяха против, а двама се въздържаха.

Това беше решено по време на извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести, което беше предизвикано заради недоволство от управлението на досегашния президент.

Златев заяви, че въпросът как ще бъде финансирана федерацията стои на дневен ред. Той посочи, че ще бъде потърсено продължаване на подпомагането от страна на Делян Пеевски, но ако той откаже – ще се търсят нови спонсори.