Студентите в Сърбия, които оглавиха най-масовите антиправителствени протести в страната през последните десетилетия, обявиха, че започват подготовка за участие в предсрочни избори, предава регионалната телевизия N1.

Повече от година в Сърбия се провеждат протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. падна бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Възникналите спонтанно демонстрации бяха оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета в страната, и се превърнаха в масови. Протестиращите обвиняват властите в корупция и непотизъм и настояват виновните да понесат политическа и наказателна отговорност.

Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре

Студентите стартираха от понеделник десетдневна кампания „Идваме на вашата врата“, в рамките на която ще ходят от врата на врата и ще разговарят с граждани в цяла Сърбия. „Това буквално е директна комуникация с хората, при която се опитваме да потушим "медийния мрак" и пропагандата, доколкото е възможно“, каза пред N1 Йелена Контич, студентка във Философския факултет в Белград.

Според стратегията на младите тази кампания е своеобразна прелюдия към нов голям протест, който ще се проведе на 28 декември, когато ще отговарят на въпроси на гражданите. На този протест студентите ще събират и подписи за свикване на предсрочни парламентарни избори, съобщи Анджела Проданович, която е студентка във Факултета по електротехника в Белград пред N1. "Този ден ще бъде повратна точка в студентските действия. Няма да е обикновен протест, а народен бунт", каза тя.

Според нея е много важно не само кои са поканените да участват в кандидат-депутатската листа, която студентите обявиха, че ще подкрепят на изборите, а и каква е програмата за управление, която по нейни думи се изготвя подробно в момента.

На 5 май за първи път студентите, участващи в блокада на над 60 факултета, обявиха, че искат свикването на предсрочни парламентарни избори. Те посочиха, че ще подкрепят имена с авторитет в обществото, които да влязат в надпреварата за депутатско място в сръбския парламент (Скупщина), но обявиха, че самите те няма да участват пряко във вота.

