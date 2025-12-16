Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - експертът по реторика Стоянка Балова, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема в предаването беше за това как ще гласуваме на предсрочните избори, които най-вероятно ще се проведат през пролетта. Политически лидери от целия спектър настояват за машинно гласуване, като от днешната консултация при президента стана ясно, че „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” също залагат на машините.

„Пресечна точка”: За консултациите на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и за Закона за удължаване на бюджета за 2025 година

След това гостите в студиото коментираха надеждите за постигане на примирие в Украйна и посланията след преговорите на западните лидери със Зеленски в Берлин. Те обсъдиха готовността на САЩ да предложат гаранции за сигурност на Киев срещу отказ от територии, които Русия иска, но не контролира, както и оптимизма, изразен от Доналд Тръмп и европейските лидери.

