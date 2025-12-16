Влизането в еврозоната не бива да успокоява никой от политиците. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

“Първият бюджет беше един крещящ опит с бюджетни средства да се напазаруват избиратели за следващите избори, увеличавайки несъразмерно заплатите в бюджетния сектор. Само че тези, които получават заплати, са около 600 000. Останалите 2,2 млн. работещи са в частния сектор”, коментира Симеонов.

По думите му ако някой е загрижен за доброто на хората, трябва да мисли за всички в България, а не само за тези в бюджетния сектор. “Когато има прекалено големи очаквания и се правят несъразмерни обещания за увеличението на заплатите, резултатът ще бъде такъв”, смята той.

Любомир Дацов: Бюджетните дисбаланси водят до инфлация и дефицит

Според него вторият коригиран бюджет би могъл да се нарече по-добър, но той запазвал два големи недостатъка.

“Отново щеше да има големи харчове с увеличението на заплатите с по 10%. В България догонването не означава увеличаване само на заплатите в бюджетния сектор. То трябва да следва увеличаване и балансирано развитие на социалната сфера. Трябва да се даде възможност и на фирмите да не биват притискани. В случая тежестта падна не само върху тях, но и върху работниците”, каза Симеонов.

“Вторият голям недостатък е липсата на реформи. Влизането в еврозоната не бива да успокоява никой от политиците. Това е само началото на истинската конкуренция в рамките на единния европейски пазар и час по-скоро трябва да се направят предвидените реформи”, твърди председателят на Българската търговско-промишлена палата.

Според него удължителният бюджет, който мина днес в Бюджетната комисия, е по-добър, защото ще раздава само постъпили в приход пари, а не имагинерни. “Ще ограничи преразпределителната роля на бюджета, ще предпази държавата от допълнително задлъжняване поне за месеците, в които ще функционира по този начин. Това ще спаси бъдещите поколения от плащане на дългове, които ще направим чрез раздаване в бюджетната сфера”, твърди експертът.

Две комисии в НС приеха удължителния закон за бюджета

“В рамките на Европейския съюз едната писта, по която ще бъдем критикувани, е това, че ние години наред правихме административно определяне на минималната работна заплата. Не можаха политиците да съберат смелост, притеснявайки се за изборите”, каза председателят на Българската търговско-промишлена палата. Според него трябва да има механизъм за минималната работна заплата. “Ако той не се реализира чрез колективно договаряне между представители на работниците и работодателите, това не отговаря на демократичните принципи на Европейския съюз”, твърди той.

“Управляващите получиха писмо още през септември миналата година. Сега вероятно отново ще бъдем глобени”, смята Симеонов.

Целия разговор гледайте във видеото.