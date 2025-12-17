В сряда гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема в предаването беше за поредните скандали в парламента, след като се стигна до физически сблъсък между Радостин Василев от МЕЧ и Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало”. Обсъден бе и опитът на Делян Пеевски да дискредитира ПП-ДБ чрез импровизиран „Музей на сглобката” в кабинета си, както и напрежението около Бюджет 2026.

След това гостите в студиото коментираха друг шокиращ скандал – откритите скрити камери в тоалетните на елитното столично 138-мо училище „Проф. Васил Златарски”. Устройствата са били маскирани в датчици за движение и свързани директно с мониторите в директорския кабинет, а по случая вече е задържан ръководителят на учебното заведение, на когото са повдигнати две обвинения.

