МЕЧ - осмата политическа сила в парламента, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от лидера си Радостин Василев, Красимир Манов, Кирил Веселински, който е председател на ПГ и от Христо Расташки.

"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”. Това заяви президентът по време на консултациите.

„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"В пленарна зала имаме огромни и не просто политически различния с огромна част от народните представители, избрани с купени гласове, корпоративен вот и натиск. Имаме цивилизационни различиия с голяма част от народните избраници. Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа. Защото хора от "Ново начало", които не говорят български език, не са избрани легитимно, а с купени гласове - си позволяват открито да заплашват лидери на партии и семействата им. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя пдо съмнение личната неприкосновеност ан българските граждани", обясни Василев.

По думите му това е "било последноте правителство, което можеше да бъде сформирано чрез такъв тип политическо правителство. И беше категоричен, че кабинетът не бил свален от опозицията, а от огромния обществен натиск от площадите.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Трети от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Следващи бяха от „ДПС - Ново начало“, откъдето заявиха, че подкрепят удължителния бюджет, макар той не е най-добрият вариант и смятат, че политическият живот на този парламент е приключил.

От своя страна „БСП-Обединена левица“ сподели пред президента, че е предложила ново разглеждане на редовния бюджет, тъй като удължителният закон крие големи рискове за социалните придобивки на уязвимите граждани.

А от „Има такъв народ“ заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Станимира Шикова