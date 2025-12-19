Десетки полети имаха закъснение, а други бяха отменени днес в Обединените арабски емирства, където проливни дъждове причиниха наводнения в няколко големи града след необичайна буря в пустинната държава, предаде "Франс прес".

13 полета от Дубай бяха отменени. Регистрирани са нарушения във въздушния трафик и в съседното емирство Шарджа, след като буря със светкавици и оглушителни гръмотевици събуди жителите на страната от Залива през нощта. Рано тази сутрин една от улиците на Шарджа остана напълно под вода, а пешеходците трябваше да преминат боси през нея, с навити панталони.

🇦🇪 Severe Storms Lash UAE, Travel Disrupted and Remote Work Advised



Heavy thunderstorms continue across the UAE, prompting authorities to urge residents to stay indoors, avoid flood-prone areas, and restrict travel as unstable conditions persist. Emirates and flydubai have… pic.twitter.com/fWzCSp6WYo — West Asia Watch (@WestAsiaWatch) December 19, 2025

Тези сцени върнаха спомените от април 2024 г., когато рекорден валеж причини голямо наводнение, заради което бяха отменени над 2000 полета от летището в Дубай, а то е едно от най-натоварените в света.

С приближаването на бурята в четвъртък полицията в Дубай призова хората да излизат от домовете си само при „абсолютна необходимост“. Днес камиони с водни помпи, разположени в града, отводняваха блокираните улици.

Flights to and from Dubai and Sharjah were cancelled and delayed on Friday after the emirate was lashed by heavy rain, thunder and lightning for a second day



Read more here: https://t.co/S5RTFHVZhe pic.twitter.com/pW46MOeXBw — The National (@TheNationalNews) December 19, 2025

На сайта на летището в Дубай десетки полети бяха отбелязани като закъсняващи, а няколко като отменени. Това беше потвърдено от говорителят на летището, който обясни нарушенията в трафика с „неблагоприятни метеорологични условия“. Националният център по метеорология предупреди за валежи в страната от вчера до днес, включително в Дубай и в столицата Абу Даби.

В други страни от Залива също паднаха проливни дъждове, включително в Саудитска Арабия и Катар, където лошото време доведе до отмяна на мач за Арабската купа.

