Десетки полети бяха отменени, а други забавени

Десетки полети имаха закъснение, а други бяха отменени днес в Обединените арабски емирства, където проливни дъждове причиниха наводнения в няколко големи града след необичайна буря в пустинната държава, предаде "Франс прес".

13 полета от Дубай бяха отменени. Регистрирани са нарушения във въздушния трафик и в съседното емирство Шарджа, след като буря със светкавици и оглушителни гръмотевици събуди жителите на страната от Залива през нощта. Рано тази сутрин една от улиците на Шарджа остана напълно под вода, а пешеходците трябваше да преминат боси през нея, с навити панталони.

Четирима души са загинали при наводненията в ОАЕ

Тези сцени върнаха спомените от април 2024 г., когато рекорден валеж причини голямо наводнение, заради което бяха отменени над 2000 полета от летището в Дубай, а то е едно от най-натоварените в света.

С приближаването на бурята в четвъртък полицията в Дубай призова хората да излизат от домовете си само при „абсолютна необходимост“. Днес камиони с водни помпи, разположени в града, отводняваха блокираните улици.

На сайта на летището в Дубай десетки полети бяха отбелязани като закъсняващи, а няколко като отменени. Това беше потвърдено от говорителят на летището, който обясни нарушенията в трафика с „неблагоприятни метеорологични условия“. Националният център по метеорология предупреди за валежи в страната от вчера до днес, включително в Дубай и в столицата Абу Даби.

Порои предизвикаха наводнения в Дубай (ВИДЕО)

В други страни от Залива също паднаха проливни дъждове, включително в Саудитска Арабия и Катар, където лошото време доведе до отмяна на мач за Арабската купа.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Валерия Динкова, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking