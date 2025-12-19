В Газа вече няма масов глад, съобщи глобален наблюдател на продоволствената сигурност, цитиран от "Ройтерс". Доставките на храна са се увеличили след примирието, сключено на 10 октомври между Израел и палестинската групировка "Хамас". Масов глад се обявява, когато най-малко 20% от населението в даден район гладува, 1 от 3 деца е крайно недохранено и най-малко двама от 10 000 умират ежедневно от глад или болести.

Израел контролира всички входове за достъп в Газа. Според Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) от началото на примирието между 600 и 800 камиона доставят дневно помощи, като 70% от тях са храна.

"Хамас" оспорва тези данни и твърди, че по-малко от 600 камиона влизат на територията на Ивицата всеки ден. Хуманитарни организации многократно настояха, че е необходим много по-голям обем хуманитарна помощ, твърдейки, че Израел блокира някои доставки – нещо, което Тел Авив отрича.

В момента няма области, в които да има официално обявен масов глад, но ситуацията остава много нестабилна и зависи от постоянен и достатъчен достъп на хуманитарни и търговски доставки. IPC отчита, че над 100 000 души в Газа живеят при катастрофални условия – при остър недостиг на храна, риск от недохранване и смърт. Прогнозата е този брой да намалее до около 1900 души до април 2026 г.

През следващата година почти 101 000 деца на възраст между 6 месеца и 5 години ще имат нужда от лечение на остро недохранване, а над 31 000 от тях са в тежко състояние. Около 37 000 бременни и кърмещи жени също ще имат нужда от помощ.

Въпреки че е на лице известно подобрение, много хора страдат от недохранване. От 6000 деца, прегледани от здравното министерство, около 1000 са недохранени, а 100 от тях се нуждаят от хоспитализация.

Високите цени на храните затрудняват хората да се хранят качествено и се разчита на готова храна или храна в консерви, която не осигурява необходимите хранителни вещества за възстановяване от недохранването.

Редактор: Емил Йорданов