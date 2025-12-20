Предстоящите почивни дни отбелязват началото на астрономическата зима. Усещането ще е за студено време с температури следобед между 5 и 10 градуса. В ранните часове и на двата дни ще има условия за понижена видимост. В хода на съботния ден облачността ще се увеличава - вечерта, както и в неделя, тук-там в Източна България ще превали дъжд. С повече слънце и през двата дни ще е в Югозападна България.

Коледната седмица ще започне с променлива облачност в понеделник и вторник. По-съществен валеж се очаква на Бъдни вечер - дъжд в ниската част на страната и сняг в планините. Сняг на по-малка надморска височина можем да очакваме в нощта след Коледа и на 26 декември. Дневните температури до Бъдни вечер ще са между 5 и 10 градуса, а на Коледа - от 3 до 8.

Валежи от дъжд и сняг по празниците

►Атмосферно замърсяване

През изминалата нощ отново в някои градски райони беше отчетена висока концентрация на фини прахови частици. В София около полунощ уредите измериха почти 400 микрограма на кубичен метър.

В събота и неделя метеорологичната обстановка ще благоприятства натрупването на замърсители в ниските атмосферни слоеве заради безветрието и мъглите. Дишането в засегнатите райони се очаква да се облекчи с предстоящите валежи от Бъдни вечер нататък.