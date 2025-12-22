Снимка: iStock, Видео: Reuters
-
Една от разследваните версии е свързана с украинските специални служби
Началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров загина при експлозия в Москва. Това съобщи официалният представител на разследващия комитет Светлана Петренко пред ТАСС.
„Според разследването, сутринта на 22 декември е било взривено взривно устройство, поставено под кола. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Сарваров“, посочи тя.
Руски генерал беше убит при взрив на кола бомба край Москва (ВИДЕО)
Започнало е разследване за убийство. Една от версиите е свързана с украинските специални служби.Редактор: Цветина Петкова
