Началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал-лейтенант Фанил Сарваров загина при експлозия в Москва. Това съобщи официалният представител на разследващия комитет Светлана Петренко пред ТАСС.

„Според разследването, сутринта на 22 декември е било взривено взривно устройство, поставено под кола. В резултат на нараняванията си е починал началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Сарваров“, посочи тя.

Руски генерал беше убит при взрив на кола бомба край Москва (ВИДЕО)

Започнало е разследване за убийство. Една от версиите е свързана с украинските специални служби.

