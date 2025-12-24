Тежкотоварен автомобил с турска регистрация, натоварен с над 20 тона мандарини, катастрофира в Прохода на Републиката край град Килифарево. Инцидентът е станал по обед.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Тир, превозващ пратки, се обърна на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Тирът е в канавката и пътят е временно затворен. Това затруднява движението във Великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.

Изваждането на камиона започна около 18:30 часа вечерта.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA