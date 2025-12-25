Светът посрещна Рождество с надежда за мир, но тревогата от скорошни събития и острото политическо противопоставяне се пренесоха сред празничните послания.

В Сидни празникът премина под знака на засилени мерки за сигурност, почти 2 седмици след терористичната атака край "Бонди Бийч". Полицията патрулираше по крайбрежието, докато хората отбелязаха празника, наслаждавайки се на типичната за Австралия топла Коледа.

Мелони отправи празнични пожелания към сънародниците си и служителите на Палацо Киджи

Великобритански турист разказва, че усещането е напълно различно. В дома му в момента е около нула градуса.

"Това е най-студеният ден през последните 2 седмици, и въпреки това е толкова топло. Никога не съм преживявал нещо подобно", казва той.

В центъра на празника за Християнския свят Витлеем латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала отслужи коледната литургия в църквата „Рождество Христово“. След 2 години без публични тържества заради войната в Газа градът отново отбелязва празника с богослужения и завръщане на поклонници от цял свят.

Вярващи не липсваха и на площад "Свети Петър" в Рим, където папа Лъв XIV отправи първото си коледно послание "Urbi et Orbi", към града и света:

„Нека поверим целия европейски континент на Княза на мира! Нека се помолим особено за народа на Украйна, който страда! Нека звукът на оръжията замлъкне и нека страните в конфликта, с подкрепата и ангажимента на международната общност, намерят смелостта да влязат в искрен, пряк и уважителен диалог!“

Чарлз Трети заведе кралското семейство на църква преди коледната си реч

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи коледно послание в социалната си мрежа Truth Social, в което съчета празнични пожелания с остри политически нападки. Той обвини опонентите си, че са се опитали безуспешно да навредят на страната и изтъкна успехи на неговото управление в икономиката и национална сигурност.

В Германия група калени плувци посрещнаха Коледа с традиционно къпане в ледените води на езерото Оранкезее в Берлин, при температура от минус осем градуса. Инициативата се организира от клуба „Берлинските тюлени“, който съществува от 4 десетилетия. В него членуват хора на възраст от 12 до почти 90 години, които плуват редовно през студените месеци. Клубът е станал толкова популярен, че в момента дори не приема нови членове.