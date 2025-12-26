Споделеното родителство се практикува все повече, но то се упражняваше и по стария закон. Доброволно родителите сключваха такова споразумение, обясни в ефира на “Здравей, България” Пламен Борисов от фондация „За споделено родителство”.

Съвсем наскоро парламентът прие промени в Семейния кодекс, с които съдът може да постанови съвместно упражняване на родителските права след развода, дори в случаите, когато родителите не са постигнали споразумение за това.

Тези промени бяха обсъждани дълго време, вдигнаха вълна от обществени реакции, имаше протести “за” и “против”. В реакциите отново се видя разделяне на майки срещу бащи. Имаше коментари и на правозащитници, че промените крият риск, включително в случаите на продължаващо домашно насилие.

“Това, че единият родител получава родителските права, е най-голямата измама в българското право, защото във всяко съдебно решение пише “възлага упражняването на родителските права на майката или бащата”. И аз питам какво възлага? И майката или бащата и досега са имали тези права. Нищо не възлага съдът, защото тези права са налични на всеки от двамата родители и нищо не се отнема от този, на който не възлага”, обясни Борисов.

Споделеното родителство и възможно ли е „деленето“ на дете 50:50

По думите му често наричаме споделеното родителство 50:50, но то не е точно така. “То означава присъствие, значимо и значително на всеки един от родителите в живота на детето. Времето бива дневно, нощно, делнично, работно, ваканционно, училищно, извън училищно. В момента този, който според закона получава родителските права, става родител 24/7, а другият, който получава режим на лични отношения, става неделен татко или неделена майка. Ето това се променя сега”.

Според Анелия Горгорова от гражданско обединение "Разумно споделено родителство” отглеждането на едно дете е свързано най-вече не с права, а с отговорности - нещо, което се забравя много често. “Всъщност промените в този закон са свързани най-вече с проблемните случаи, онези, които са в дълбок конфликт и често има и история на насилие”.

“Когато погледнем практиката и в момента, има разширени режими дори на бебета на по 6-8 месеца. Но как се гледа едно бебе тогава, когато трябва да се предава от майката на бащата през определен период от време, който е на сравнително късо разстояние?”, попита тя.

Окончателно: Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

“Когато включим вече допълнителни неща като детска градина, училище, включително хобита, спорт, английски и всякакви други допълнителни неща, на които с времето ходят децата, тази задача би се усложнила при всички. Претенцията е, че съдът ще разрешава тези конфликти, но не е ясно как ще се случи това”, коментира Горгорова.

По думите ѝ практиката показва, че понякога родителските права биват давани на родителя, упражнявал насилие с години наред. “Какво се случва обаче с децата и защо не биват преглеждани всички фактори - когато има проблеми в техния емоционален свят, физическия им статус, когато са свидетели или участници в различни форми на насилие”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева