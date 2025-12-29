Холивуд приключи една бурна година с големи продажби на билети за „Аватар: Огън и пепел“ и боксофис хита с участието на Тимъти Шаламе „Върховният Марти“ през натоварения празничен уикенд в киносалоните.

Както се очакваше, най-новото пътуване на Джеймс Камерън до Пандора доминираше, като реализира приходи от 88 милиона щатски долара за четиридневния период от Коледа до неделя, както и 64 милиона щатски долара през изминалия уикенд, показват данните.

Как „Аватар“ превърна Джеймс Камерън в милиардер

Въпреки че третата част от поредицата първоначално започна значително по-слабо на вътрешния пазар в сравнение с предшественика си от 2022 г. - „Аватар: Природата на водата“, тя се представи по-добре през втория си уикенд в киносалоните в САЩ и Канада. Спадът беше само 28 процента, докато при „Природата на водата“ беше 53 на сто.

За две седмици „Огън и пепел“ бързо събра 217,7 милиона щатски долара в Северна Америка за „Уолт Дисни“. Но филмът с бюджет от 400 милиона щатски долара се радва на голям успех в международен план, като досега реализира приходи от 542,7 милиона щатски долара в чужбина. За да достигне боксофис висотите на предишните филми, които са сред най-големите блокбастъри в историята, „Огън и пепел“ ще трябва да продължи да поддържа интереса към себе си и през 2026 г. Ако това се случи, „Аватар“ може да се превърне в първата поредица с три филма, реализирали приходи от по два милиарда щатски долара.

Значителен интерес в кината по Коледа и през уикенда имаше към „Върховният Марти“ – най-скъпият филм на студиото A24. Действието в драмата на режисьора Джош Сафди се развива през 50-те години на миналия век. Филмът събра 27,1 милиона щатски долара през четиридневния уикенд, което е огромен успех за независимата продуцентска компания.

Шаламе положи големи усилия, за да промотира продукцията, включително и с появата си на върха на „Сферата“ в Лас Вегас. Филмът на Сафди е с бюджет от около 70 милиона щатски долара.

„Върховният Марти“ дори изпревари филма, който повечето анализатори очакваха да се класира на второ място в боксофиса - „Анаконда“ на „Сони пикчърс“. Комедията с участието на Джак Блек и Пол Ръд събра 23,7 милиона щатски долара през четиридневния празничен уикенд. Това все пак е добър резултат за комедия - жанр, който повечето студиа са изоставили през последните години. Но „Анаконда“ със сигурност беше засегната от лошите рецензии.

Холивуд завършва 2025 г. с най-добрите си боксофис резултати по Коледа отпреди пандемията от КОВИД-19, което е празнична финална нотка в една трудна за филмовата индустрия година. В началото на годината очакванията бяха високи, но имаше страх тя да не бъде помрачена от пандемия или стачки.

„Беше наистина солидно приключване на една бурна година“, каза Пол Дергарабедиан, старши медиен анализатор в Comscore. „Беше като каране на влакче в увеселителен парк. Мисля, че най-добрата новина за индустрията - знам, че го казваме всяка година - но ако погледнете програмата за 2026 г., тя е наистина невероятна“.

Продажбите на билети на вътрешния пазар за годината приключват приблизително на нивото на разочароващите 8,75 милиарда щатски долара през 2024 г. С три дни до края на 2025 г. общият приход от билети е 8,76 милиарда щатски долара, според „Комскор“. За сравнение, през 2019 г. този приход беше 11,4 милиарда щатски долара.

Това е тревожно развитие за кината, които нервно наблюдават как платформата Нетфликс се опитва да купи едно от най-известните студиа в Холивуд - „Уорнър брос“. Филмът с най-високи приходи за годината - китайската продукция Ne Zha 2 - генерира два милиарда щатски долара. Най-гледаният филм през 2025 г. беше „Кей-поп: Ловци на демони“ - продукция, която „Сони пикчърс“ продаде на Нетфликс. Дори церемонията по връчването на наградите „Оскар“ се премества в YouTube, където ще бъде излъчвана на живо от 2029 г.

Редактор: Мария Барабашка