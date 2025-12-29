Два екипа на „Търсене и Спасяване - България“ издирват изчезнал 22-годишен мъж в района на Витоша. Дейностите по търсенето му се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на вътрешните работи. В акцията е включен и дрон за оглед на труднодостъпни райони.

От службата апелират гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

