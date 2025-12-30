Тежкотоварният трафик през "Дунав мост 2” Видин – Калафат, след приемането на страната ни в Шенген, се увеличи. Статистиката сочи, че всяко шесто превозно средство е тежкотоварно. Годината е много успешна. Преминаха около 1,7 милиона превозни средства. Това каза Павел Паунов, изпълнителен директор на „Дунав мост 2”, в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че трафикът към Румъния се е увеличил между 25%-55%. Делът на тежкотоварни автомобили е 60%.

Паунов каза, че няма да има промяна в таксите на съоръжението с влизане в еврозоната.

Целия разговор гледайте във видеото.