Няма да има промяна в таксите след влизането в еврозоната
Тежкотоварният трафик през "Дунав мост 2” Видин – Калафат, след приемането на страната ни в Шенген, се увеличи. Статистиката сочи, че всяко шесто превозно средство е тежкотоварно. Годината е много успешна. Преминаха около 1,7 милиона превозни средства. Това каза Павел Паунов, изпълнителен директор на „Дунав мост 2”, в ефира на „Твоят ден”.
Той посочи, че трафикът към Румъния се е увеличил между 25%-55%. Делът на тежкотоварни автомобили е 60%.
Паунов каза, че няма да има промяна в таксите на съоръжението с влизане в еврозоната.
Целия разговор гледайте във видеото.
