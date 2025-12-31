Снимка: БГНЕС, архив
От 19 часа ще бъде ограничено преминаването на автомобилите
Засилени мерки за сигурност и ограничения в движението – заради Новогодишния концерт в София на площад "Княз Александър Първи", който започва в 21:30 ч.
Около района ще бъде обособена зона, а пропускането на публиката започва час по-рано. Хора във видимо неадекватно състояние и с опасни предмети, няма да бъдат допускани.
И тази година няма да бъде използвана пиротехника, като се призовават гражданите също да не носят. От 19 часа ще бъде ограничено преминаването на автомобилите. То важи за булевард „Цар Освободител“, в участъка от площад „Независимост“ до улица „Раковски“, както и за прилежащите улици към булеварда.
Метрото и голяма част от наземния градски транспорт ще работят в новогодишната нощ.Редактор: Калина Петкова
